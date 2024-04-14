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В москве силовики провели обыск в квартире дипломата из Кыргызстана несмотря на дипломатический иммунитет

В москве силовики провели обыск в квартире дипломата из Кыргызстана несмотря на дипломатический иммунитет

Как пишут СМИ, силовики пришли к советнику посольства Кыргызстана в москве Манасу Жолдошбекову. Силовики «в агрессивной форме» потребовали от Жолдошбекова и его родственников документы о постановке на миграционный учет, даже несмотря на наличие дипломатических удостоверений. Также жене дипломата при детях нанесли «телесные повреждения».

МИД Кыргызстана вручил ноту МИД россии по факту инцидента.

«Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю что вытворяют с гражданами не имеющими иммунитета. российская милиция видимо озверела», — заявил депутат Верховного совета Кыргызстана Дастан Бекешев.

Джерело: https://t.me/gulagru/66024

Новости портала «Весь Харьков»

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