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В поисках утраченной легитимности

В поисках утраченной легитимности

Неудобность – новая характеристика долгоиграющего Путина в глазах практически всех, кто его окружает, и тех над кем он царствует. Истрепанный вождь сам бы не прочь сойти с политической арены, сменить внешность и фамилию, да спокойно доживать где-то на своих бесчисленных виллах в России, а может даже и в где-то в Африке, но страх за свою жизнь отгоняет от него эти мысли. Путин хочет даже будучи неудобным находится в Кремле, и в его стенах отойти в мир иной, думая, что именно так выглядит более долгая дорога.

На Путина косо смотрят в правящей элите. И это уже не пресловутые сислибы и притаившиеся либералы. С брезгливостью на ветхого главаря поглядывают силовики и преторианцы. Нафталиновый Путин не устраивает их своей непрогнозируемостью, а также нежеланием открыть дорогу во власть молодым. Геронтократическая тусовка в возрасте 70+ живет понятиями застоя, игнорирует потребности новых поколений, которые не хотят подыхать на войне в чужой стране. Тем более, через год после катастрофического решения об аннексии частей Украины, в интервью своему подхалиму Зарубину по поводу "новых территорий" Путин в каких-то серозных пятнах на роже разглагольствует про "активную оборону". Вообще от темы тупика в войне его сразу начинает бросать в дрожь. С такими провалами, как гибель почти 300 тыс. российских военных, только отмороженный урод может раскрывать рот и что-то тявкать.

Но после ликвидации силами ФСБ единственной народной альтернативы – хозяина ЧВК "Вагнер" Пригожина – Путин спокоен своим статусом безальтернативного кандидата на предстоящих псевдовыборах. Он даже не задумывается об экономической составляющей своей программы, обещая лишь трудные времена, и пытаясь временно впихнуть доллар под планку в 90 рублей, хотя в правительстве ему намекают о необходимости шоковых 120-130 рублей за зеленый для верстки реалистичного бюджета. Но кому сейчас нужен реализм, если в свободном падении вся ставка сделана лишь на обман и колоссальную ложь.

По имеющимся данным Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин, понимая дисфункциональность Путина, работают над созданием подпорок системе в которую можно вмонтировать любого кандидата. Так они хотят обезопасить себя и своих детей от гибели в надвигающееся смутное время. В тоже время, существует план ликвидации больного Кадырова. Он настолько токсичен, что резонно от него избавиться, т.к. кормить паразита стало накладно. Именно поэтому Кадыров вцепился в идею с плебисцитом по мандату Путина, которую забраковали все иные кланы. Еще никогда позиции "пехотинца" не были такими шаткими как сейчас.

Осознавая потерю легитимности внутри РФ, у Путина идут поиски гарантий самосохранения извне. Здесь ситуация весьма сложная. На уровне ЕС найден консенсус о необходимости принятия мер поддержки для будущего переходного правительства России, которое будет выплачивать репарации Украине. В Брюсселе обсуждают проекты финансирования системы органов власти "будущей демократической России", а значит существуют некие контакты с силовым блоком РФ, который вероятно возглавит данный процесс, выдав токсичный политический труп Путина в Гаагу.

Заметно, как Путин боится своего окружения, а потому впопыхах ищет солидарной поддержки у красного диктатора Китая Си Цзиньпина. Не зря перед вояжем в Поднебесную кремлевец рассыпается комплиментами в адрес руководителя соседней страны, называет его признанным мировым лидером, в отличие от «временщиков», которые приходят на международную площадку «на пять минут». Таким немудреным способом он хочет попытаться убедить электорат в пользе пожизненного правления, особенно, если у кормила власти основательный, спокойный, деловой и надежный руководитель. Именно так косвенно себя видит Путин, вот только россияне давным-давно иного мнения. Потому-то в Кремле запретили социологам этим народным мнением интересоваться, переведя народные предпочтения в категорию больших тайн. Но едва ли так в ХХI веке возвращают рухнувшую легитимность.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/856

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