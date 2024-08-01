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В россии охота за головами новобранцев выходит на новый уровень

В россии охота за головами новобранцев выходит на новый уровень

путин увеличил единовременную федеральную выплату «контрактникам» в росармии вдвое – до 400 тыс. рублей (с ноября 2022 года было 195 тыс. руб.).

При этом рекомендовал субъектам федерации дополнительно выплачивать 400 тыс. от себя. Минимальный ценник для наёмника теперь составляет 800 тыс. рублей. Де-факто – он значительно выше.

Т.е., никакой «священной войны» - исключительно захватническая война силами наёмников.Что тут стоит отметить.

Первое – это срок. Указ рассчитан на заключивших контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Предыдущий указ от 2 ноября 2022 (№787) был бессрочным и технически распространялся на «правоотношения», возникшие с 21.09.22. Похоже на имитацию «надо последний раз напрячься на пару месяцев». Хотя контракт – минимум на год. Т.е., создаются условия, чтобы орда нависала ещё весь следующий год, и кремль мог это разыгрывать.

Второе. Каскад повышений ценника в регионах вкупе с федеральной выплатой – это попытка избежать массовой мобилизации на фоне необходимости форсировать набор людей и организовать осенью-зимой некий акт усиления «переговорных позиций». Одна из целей указа – удержать максимальное число срочников.

Способ осложнить реализацию замысла путина – нести в регионы рф информацию о потерях. Особенно – о скорости превращения счастливого обладателя миллионов в содержимое чёрного пакета или калеку (множество впечатляющих примеров).

Деньги уже полгода как запредельные для рядового россиянина. Т.е., сейчас уже вопрос не суммы, а выбора - идти ли вообще за какие-то деньги? Часть надеется на везение. Надо показывать, что везение уже не работает.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/546

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