В Румынии задержали российского шпиона

Обвиняемый собирал информацию военного характера и фотографировал боевую технику и перемещение персонала в приграничной с Украиной зоне.

В Румынии задержан гражданин, обвиняемый в госизмене из-за передачи информации военного характера посольству россии в Бухаресте.

Задержанный с 2022 года осуществлял наблюдение за рядом военных объектов Румынии и НАТО, расположенных в окрестностях города Тулча.

Обвиняемый собирал информацию о военном характере и фотографировал боевую технику и перемещение персонала в приграничной с Украиной зоне, после чего передавал собранные данные посольству россии в Бухаресте.

Во время обысков румынские правоохранители обнаружили и изъяли несколько доказательств. Дело было передано в Апелляционный суд Бухареста, который арестовал подозреваемого на 30 дней.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36415

Новости портала «Весь Харьков»