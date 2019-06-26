В Волгограде полицейский, уволившись из отдела по борьбе с наркотиками, начал торговать наркотиками

В Волгограде осудят бывшего сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, который сразу после увольнения организовал канал распространения наркотиков вместе со своим бывшим стажёром.

По сообщению агентства «Новый день», из полиции обвиняемый уволился в 2016 году, а в январе 2017 организовал продажу синтетических наркотиков и психотропных веществ. Ему помогал бывший стажёр. Экс-полицейские через интернет продавали наркотики жителям Волгограда, Камышина и Волжского.

За несколько лет волгоградцы заработали больше 15 миллионов рублей. Деньги они отмывали на криптовалюте, скупая её и обналичивая.

Экс-полицейских обвинили в сбыте наркотиков в составе организованной группы, в покушении на сбыт наркотиков и в легализации незаконно полученных денег в особо крупном размере.

Подельник полицейского ранее признал свою вину, он получил девять лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник полиции своей вины не признаёт. Дело против него находится в суде.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»