В Україні перед судом постануть учасники організованої злочинної групи шахраїв, які ошукували громадян під час онлайн-шопінгу

Поліцейські Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи. Фігурантів обвинувачують у шахрайстві, підробленні документів та незаконному поводженню зі зброєю та боєприпасами. Злочинну діяльність шахраїв припинили працівники відділу протидії шахрайств управління карного розшуку обласного управління поліції, слідчі Слідчого управління Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

▶ ️Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«До складу злочинної групи входили троє мешканців обласного центру - 27-річний організатор та двоє 28-річних спільників. Зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж товарів, зокрема генераторів та мобільних телефонів. За товар просили сплатити повну вартість. Як тільки гроші від клієнта надходили на картку, шахраї зникали зі зв’язку. Таким чином зловмисники ошукали своїх жертв на понад 200 тисяч гривень».

Під час санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігурантів, а також в приміщенні, яке останні використовували у злочинній діяльності, поліцейські вилучили майже два десятки мобільних телефонів, понад 20 банківських карток, ноутбуки, сім-карти, флеш-накопичувачі, грошові кошти, а також предмет, зовні схожий на пістолет та набої.

«Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у скоєнні понад двадцяти епізодів злочинної діяльності. Усім підозрюваним судом обрано запобіжні заходи - домашній арешт» - зазначив Сергій Рекун.

Наразі слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, завершено досудове розслідування щодо вчинення членами злочинної групи кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), частиною 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду в установленому порядку. Залежно від ступеня співучасті, фігурантам може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

▶ ️Шановні громадяни!

Поліція Полтавщини радить Інтернет-користувачам, які продають або купують товар через онлайн-платформи або соцмережі, дотримуватися основних правил безпеки. А саме:

- поцікавтеся у продавця характеристиками товару, попросіть його зробити реальні фото;

- під час купівлі товару користуйтеся послугою «післяплата», щоб виключити шанси шахраїв привласнити кошти;

- під час продажу товару не розголошуйте відомості вашого карткового рахунку (для проведення платежу достатньо повідомити 16-значний номер вашої картки);

- отримавши фішинг-посилання, за жодних обставин не переходьте за ним і не вводьте реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;

- не розголошуйте персональні дані, дані банківських карт;

- купуйте лише у перевірених магазинах.

Джерело: kg.ua

Новости портала «Весь Харьков»