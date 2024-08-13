В Україні засудили пенсіонерку, яка у соцмережах підтримувала агресію РФ проти України

Окрім того, у червні 2022 року у тій же соцмережі на своїй сторінці жінка поширила допис, у якому судова лінгвістична експертиза вбачає глорифікацію російських військових.

Після оголошення жінці про підозру вона пішла на угоду із прокурором та визнала себе винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 436-2 та за ч.3 ст. 436-2 (Пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Також обвинувачена мала спратити процесуальні виплати за судово-лінгвістичну та комп'ютерно-технічну експертизи у сумі 27 тис. 498 грн, проте адвокат жінки клопотав про зменшення розміру процесуальних виплат, оскільки його підзахисна є пенсіонеркою, отримує 6633,16 гривень пенсії і більшу її частину віддає на лікування та комунальні послуги. Суд клопотання задовольним і зменшив суму процесуальних витрат, які має сплатити обвинувачена, до 9 тися гривень.

Також у жінки конфіскували планшет, з якого вона поширювала пропагандистські матеріали у соцмережах.

Суд спростив для пенсіонерки покарання та призначив замість п'яти років ув'язнення півтора роки іспитового терміну.

Протягом 30 днів з дня проголошення вироку пенсіонерка може подати апеляцію на оскарження.

Джерело: telegraf.in.ua

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