ВАКС конфіскував активи донецької колаборантки Мартьянової
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту та конфіскував активи донецької колаборантки Катерини Мартьянової.
Мартьянова ще з 2014 року активно підтримувала проросійських сепаратистів та росіян, була «депутаткою» так званої «днр».
Також вона брала участь у створенні окупаційних адміністрацій, організовувала так звані «референдуми» у 2022 році, активно підтримувала російську агресію у соцмережах та бажала якнайшвидшої окупації України.
ВАКС підтримав позицію Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави активи Мартьянової:
● земельну ділянку в Макіївці
● декілька об'єктів нерухомості в Ізюмському районі
● будинок, квартиру, перукарню та приміщення під зал ігрових автоматів в Донецьку
● автомобіль КРАЗ
● частки Мартьянової у низці юросіб у Донецьку: ТОВ «Донмедком» (100%), ТОВ «Східресурсбуд» (50%), ТОВ «Всеукраїнська експертна компанія» (50%), ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Сфера» (50%), ТОВ «Нова оцінка плюс» (33%), ТОВ «Лукрум-пром» (25%)
● частку у ТОВ «Ветзахист» (40%), яке знаходиться у Броварах.
Чекаємо на стягнення активів інших колаборантів.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2373