ВАКС конфіскував активи донецької колаборантки Мартьянової

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту та конфіскував активи донецької колаборантки Катерини Мартьянової.

Мартьянова ще з 2014 року активно підтримувала проросійських сепаратистів та росіян, була «депутаткою» так званої «днр».

Також вона брала участь у створенні окупаційних адміністрацій, організовувала так звані «референдуми» у 2022 році, активно підтримувала російську агресію у соцмережах та бажала якнайшвидшої окупації України.

ВАКС підтримав позицію Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави активи Мартьянової:

● земельну ділянку в Макіївці

● декілька об'єктів нерухомості в Ізюмському районі

● будинок, квартиру, перукарню та приміщення під зал ігрових автоматів в Донецьку

● автомобіль КРАЗ

● частки Мартьянової у низці юросіб у Донецьку: ТОВ «Донмедком» (100%), ТОВ «Східресурсбуд» (50%), ТОВ «Всеукраїнська експертна компанія» (50%), ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Сфера» (50%), ТОВ «Нова оцінка плюс» (33%), ТОВ «Лукрум-пром» (25%)

● частку у ТОВ «Ветзахист» (40%), яке знаходиться у Броварах.

Чекаємо на стягнення активів інших колаборантів.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2373

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