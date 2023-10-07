Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 142

«Валдайські» промови путіна поповнять матеріали Міжнародного кримінального суду

«Валдайські» промови путіна поповнять матеріали Міжнародного кримінального суду

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Під час засідання клубу «валдай» у сочі 5 жовтня путін виголошував заяви щодо російсько-української війни та місця рф у світі.

▶️ Виступ путіна в сочі вкотре засвідчив його неадекватність: диктатор відверто брехав, сам собі суперечив та погрожував світу.

▶️ путін критикував спроби одних країн домінувати над іншими, попри те, що саме так росія вчиняє щодо України.

▶️ кремлівський диктатор заявив, що рф не шукає нові землі, проте росія пробує анексувати шість українських регіонів.

▶️ Він апелює до міжнародного права – і водночас публічно відкидає загальноприйняті правила у відносинах між державами. путін відкрито проголошує ревізію усталеного світоустрою.

▶️ путін публічно кепкував з «вагнерівців», попри їх вагомий внесок у реалізацію його агресивних планів в Україні та в світі. Це сигнал оточенню диктатора про те, що він готовий знищити будь-кого, хто поставить під загрозу його владарювання. Незважаючи на минулі заслуги.

Джерело: https://t.me/spravdi/33817

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як багато "перемог" здобув Путін?
Сегодня 10:50    124
Регулювання Telegram в Україні. Версія 2.0
Сегодня 10:05    116
За матеріалами СБУ 12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по найбільшому ринку України
Сегодня 09:18    131
Москва пытается завербовать до нескольких сотен граждан Сербии для участия в войне в Украине — французское издательство Intelligence Onlaine
Сегодня 08:42    122
Що входить до аптечки стандарту IFAK та як її вміст співвідноситься з протоколом надання допомоги?
Сегодня 08:34    110
Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс', випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму
Сегодня 08:30    121
Зарплаты военным в октябре выплатят в срок, - глава бюджетного комитета Пидласа
Сегодня 08:12    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:06    109
«Вернусь - я сожгу этот российский паспорт» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:01    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    116
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 