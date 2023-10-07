«Валдайські» промови путіна поповнять матеріали Міжнародного кримінального суду

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Під час засідання клубу «валдай» у сочі 5 жовтня путін виголошував заяви щодо російсько-української війни та місця рф у світі.

▶️ Виступ путіна в сочі вкотре засвідчив його неадекватність: диктатор відверто брехав, сам собі суперечив та погрожував світу.

▶️ путін критикував спроби одних країн домінувати над іншими, попри те, що саме так росія вчиняє щодо України.

▶️ кремлівський диктатор заявив, що рф не шукає нові землі, проте росія пробує анексувати шість українських регіонів.

▶️ Він апелює до міжнародного права – і водночас публічно відкидає загальноприйняті правила у відносинах між державами. путін відкрито проголошує ревізію усталеного світоустрою.

▶️ путін публічно кепкував з «вагнерівців», попри їх вагомий внесок у реалізацію його агресивних планів в Україні та в світі. Це сигнал оточенню диктатора про те, що він готовий знищити будь-кого, хто поставить під загрозу його владарювання. Незважаючи на минулі заслуги.

Джерело: https://t.me/spravdi/33817

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