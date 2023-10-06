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Сегодня 10:18
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Валдайский пациент

Валдайский пациент

Анонс очередном трескотни путина на форуме Валдай подавался, как некое “событие мирового масштаба”, но на практике вышел посредственный спич обиженного ничтожества. Сейчас никто и не помнит о чем вещал светоч в прошлом году, а его теперешнее выступление и вовсе выглядит позерством пожилого лузера, пытающегося разыграть сценку “есть еще порох в пороховницах”.

Валдай традиционно подается, как площадка для трансляции посылов на внешнюю аудиторию, передача в мир неких соображений с пометкой из кремля. Но из-за деградации места рф в системе международных отношений встреча превратилась в сходняк ворчунов и реваншистов локального разлива. Мелкий путин хорошо вписывается в данный антураж, ибо в преддверии очередного фиктивного переизбрания на пятый срок в нем нет какого-либо задора и оригинальных идей, а просто очередной проигрывание пластинки: “отсель грозить мы будем шведу…”

Если разобрать пункты путинского выступления, то прежде всего россии, продвигаемый образ будущего от пня в кремле ничего доброго не несет. У Кириенко явно лажают предлагая кандидату на восьмом десятке брать штангу под названием “построение нового мира”. Складывается такое ощущение, что это даже некая подстава для выжившего из ума кровопийцы. В бумажке с которой зачитывал тезисы путин в частности много грязи вылито на Запад, в попытке влезть в ряды которого путинская команда порвала штаны, но так ничего не поняла. путин поносит Европу и США и в то же время сетует, что Москву не взяли в НАТО. Хотя суверенной Украине вступать в Альянс почему-то нельзя.

При этом для оправдания кровавого вторжения в Украину, о подлинной сути уже даже в курсе малолетние детишки на улицах африканских городов, путин пытается аппелировать к колониальной экспансии европейских держав. Но ему забыли объяснить: выступая с лицемерной критикой ушедших в небытие западных империй, он порождает бурю вопросов касательно самой россии, сухопутной империи, которая пока еще уцелела, но в ней самой уже идут центробежные тенденции, и она вполне себе скоро может перестать быть самой большой страной мира о чем напоминает путин-могильщик.

Забавно, но проигранная “СВО” в путинской вселенной идет по плану. Однако каков уже достигнут результат и когда ждать победы – ответа нет, поскольку к приближению получения гарантий безопасности страна-агрессор не приблизилась. Считать позитивом данные о 335 тыс. россиян, подписавших контракты на мобилизацию, может только политический сатанист.

Тем не менее, сохранился избитый тезис о том, как бомбили Донбасс, только дату обновили с 8 на 9 лет. Интересно если спросить у донбассцев о путине какие они выскажут мысли и будет ли в них хоть одно не бранное словцо? Тоже самое касается и радикальных элементов в рф; которым хозяин кремля плюнул в лица по части кейса Пригожина. Оказывается самолет повара не был сбит ракетой, а на борту воздушного судна взорвалась граната, которую под кайфон случайно использовал кто-то из числа верховных пригожинцев. Так происходит предвыборный танец на костях наемников „корявой“ ЧВК “Вагнер”: вместо героев их по линии ФСБ переделывают в непонятно кого, вплоть до социально опасных элементов на кокаине.

На каких тяжелых веществах сидит валдайский пациент – можно только гадать, но, увы, в его влажных мечтах царит идея продлить свое правление до 2036 года, вопреки воли россиян, да кому вообще их мнение интересно?

Джерело: https://t.me/sytosokrata/852

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