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Вирок «Косовському вовку» є прикладом того, що чекає на кремлівського диктатора

Вирок «Косовському вовку» є прикладом того, що чекає на кремлівського диктатора

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Спецтрибунал у Гаазі присудив 18 років в’язниці екскомандиру Армії Визволення Косово П’єтру Шала. Він більше відомий під прізвиськом «Косовський вовк», був заарештований ще 2021 року в Бельгії, слухання велися весь цей час і ось вирок винесено.

Його було визнано винним у скоєнні воєнних злочинів – вбивстві однієї людини, а також тортурах та незаконному затриманні ще двадцяти.

При цьому доведено, що Шала застосовував насильство не лише до сербів, а й до албанців-косоварів, яких вважав за шпигунів або колаборантів.

До речі, одна з улюблених тез на цю тему російської пропаганди: «за злочини під час війни в Югославії судять лише сербів». Як бачимо, не тільки. Воєнні злочинці національності не мають. І майже 25-річна історія злочину та покарання Шали вчергове вчить росіян тому, що ніщо і ніхто не буде забутий.

Джерело: https://t.me/spravdi/40302

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