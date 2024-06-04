Военные преступления рф в Украине: расследуется около 133 тысяч дел

Об этом немецкий советник украинской Генпрокуратуры Клаус Хоффман рассказал газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Он отметил "колоссальный рост" таких разбирательств: в конце 2022 года их велось только около 56 тысяч.

В качестве примеров Хоффман привел российские авиаудары по гражданским объектам, а также похищения и насильственное усыновление украинских детей. По его личному мнению, действия россии "можно охарактеризовать только как террор против гражданского населения".

Джерело: https://x.com/dw_russian/status/1797284442920161731

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