Ворог готується до незаконного вивезення з ТОТ України 2 480 дітей

Усе робиться під виглядом «оздоровлення, відпочинку і психологічної реабілітації», заявляють у Центрі національного спротиву.

- Українських дітей готові прийняти санаторії санкт-петербурга. Такий «відпочинок» окупанти організовують з єдиною метою – промивка мізків.

У ЦНС наголошують, що багатьох дітей не повертають [росіяни] в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл загарбники отримують за допомогою тиску.

Джерело: https://t.me/spravdi/37855

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