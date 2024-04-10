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Ворог готується до незаконного вивезення з ТОТ України 2 480 дітей
Усе робиться під виглядом «оздоровлення, відпочинку і психологічної реабілітації», заявляють у Центрі національного спротиву.
- Українських дітей готові прийняти санаторії санкт-петербурга. Такий «відпочинок» окупанти організовують з єдиною метою – промивка мізків.
У ЦНС наголошують, що багатьох дітей не повертають [росіяни] в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл загарбники отримують за допомогою тиску.
Джерело: https://t.me/spravdi/37855