«Вот если ты сопротивляешься, то и ты остался живой» - перехоплення ГУР
Дружина/подруга окупанта обговорює підготовку наступу зс рф на позиції Сил оборони по всій лінії бойового зіткнення (обговорюються матеріали з відкритих джерел інформації)
● «по новостям типа скорее всего наступление россия будет готовить»;
● «Украина сегодня ездит по… Франция, Бельгия, просит теперь авиацию. Танки выпросили, теперь авиацию выпрашивают»;
● «у нас же в новостях ничего не говорят»;
● «это же «частная военная компания» при правительстве»;
● «у них же там не только российские военные, у них там и какие-то сомалийцы, и африканцы».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua