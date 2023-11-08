«Вот если ты сопротивляешься, то и ты остался живой» - перехоплення ГУР

Дружина/подруга окупанта обговорює підготовку наступу зс рф на позиції Сил оборони по всій лінії бойового зіткнення (обговорюються матеріали з відкритих джерел інформації)

● «по новостям типа скорее всего наступление россия будет готовить»;

● «Украина сегодня ездит по… Франция, Бельгия, просит теперь авиацию. Танки выпросили, теперь авиацию выпрашивают»;

● «у нас же в новостях ничего не говорят»;

● «это же «частная военная компания» при правительстве»;

● «у них же там не только российские военные, у них там и какие-то сомалийцы, и африканцы».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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