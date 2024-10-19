Врага нужно знать. путин накануне провел встречу с представителями СМИ стран БРИКС и выступил с обращением

российский диктатор путин накануне провел встречу с представителями СМИ стран БРИКС и выступил с обращением к Деловому форуму блока, который стартовал в Москве.

Подборка основных заявлений с комментариями ЗН:

▶ ️Энергетические ресурсы россии «безграничны».

** По оценке Счетной палаты рф, при текущей добыче запасов нефти хватит на 35 лет, а газа — на 50 лет. Две трети нефтяных месторождений приходится на трудноизвлекаемую нефть, расположенную преимущественно в Арктике (60%). Ее добыча стоит дорого и требует современных технологий. Если исключить малорентабельные залежи, нефти в россии осталось на 20 лет. Качественные запасы газа («сухой газ» — практически чистый метан, не содержащий тяжелых гомологов) также «существенно ниже» общих.

▶ ️россия является «самым надежным» источником энергоносителей для своих партнеров, главный из которых — Китай.

▶ ️Китайские партнёры с удовольствием приобретают российские энергоносители.

▶ ️КНР является крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности, а отношения Москвы с Пекином «гарантируют» мировую стабильность.

▶ ️Отношения между россией и Китаем строятся на «равноправной основе» и «с учетом интересов друг друга». Мы прислушиваемся друг к другу.

▶ ️У нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга.

** К концу 2022 года россия оказалась одной из самых зависимых от Китая экономик, уступив по уровню зависимости только Северной Корее.

Летом 2023 года американская разведка подтвердила значительное усиление зависимости россии от китайских технологий и оборудования.

За первые девять месяцев 2024 года число компаний с китайскими совладельцами в россии увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом.

В прогнозе социально-экономического развития рф, подготовленном Минэкономразвития в сентябре, говорится, что поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» будут продолжаться с ощутимыми скидками — до 30%.

Китай также активно наращивает свою долю на российском рынке автомобилей — в августе 2024 года было продано рекордные 90 000 машин китайских марок.

Несмотря на это, Министерство торговли КНР на совещании в июле порекомендовало своим автоконцернам воздержаться от инвестиций в строительство заводов в россии, чтобы минимизировать риски, связанные с геополитической ситуацией.

▶ ️В настоящий момент введение единой валюты на уровне БРИКС «не рассматривается», поскольку страны БРИКС к ней «не готовы». Проект «не созрел».

▶ ️россия предлагает вместо единой валюты теперь торговать в национальных валютах, использовать «электронные инструменты», а также создать аналог SWIFT — альтернативную доллару мировую системы платежей.

▶ ️россия «максимально открыта» к деловому сотрудничеству со странами БРИКС. Условия для бизнеса в стране, в том числе иностранного, — «комфортные и глобально конкурентные».

▶ ️россия заинтересована в привлечении «капиталов и технологий» из-за рубежа.

** Объем вложений в россию со стороны государств блока, который Кремль продвигает как альтернативу «большой семерке», официальная статистика не раскрывает.

ЦБ рф засекретил данные по прямым инвестициям в россию после начала войны.

Согласно его последнему доступному отчету, по состоянию на 1 января 2022 года в сумме страны БРИКС инвестировали в российскую экономику лишь $3,8 млрд — менее 1% от общих прямых инвестиций.

Инвестиции от Китая, которых ждал Кремль на замену западным, с 2014 года сократились на треть — с $4,5 млрд до $3,2 млрд. После российского вторжения в Украину китайские власти запретили местным компаниям вкладываться в нефтегазовый сектор россии, отказались инвестировать в проект «Сила Сибири-2» и дали указание автоконцернам не строить в рф заводы.

Индия — второй по размеру экономики участник БРИКС — перед войной держала в россии ничтожные $613 млн прямых инвестиций — в 33 раза меньше, чем Германия ($19,6 млрд) и в 61 раз меньше, чем Великобритания ($37,8 млрд). А вложения от ЮАР и Бразилии были настолько малы, что вовсе не попали в статистику ЦБ.

российский диктатор путин накануне провел встречу с представителями СМИ стран БРИКС и выступил с обращением к Деловому форуму блока, который стартовал в Москве.

▶ ️россия не допустит создания ядерного оружия в Украине. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у рф.

▶ ️Заявления о возможности создания ядерного оружия «опасная провокация», а любой подобный шаг со стороны Киева «будет встречать соответствующую реакцию».

▶ ️Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом здесь больших сложностей нет.

▶ ️россия готова вести переговоры на базе «стамбульских договоренностей».

▶ ️Саудовская Аравия — комфортная площадка для переговоров по урегулированию «конфликта» в Украине.

▶ ️российская армия становится «одной из самых боеспособных и высокотехнологичных» в мире.

** Заявление прозвучало после отправки на фронт Министерством обороны рф оружия времен Иосифа Сталина.

Для защиты Курской области российская армия начала использовать 130-миллиметровые гаубицы М-46, разработанные в 1950-х годах. Как и гаубицы Д-1 разработанные в 1943 году и выпускавшиеся до 1949 года. Ранее эти гаубицы также применялись на других участках фронта.

В октябре 2022 года российская армия начала перебрасывать на фронт зенитные установки С-60, разработанные еще в 1940-х годах.

Это было подтверждено видеозаписью, на которой был запечатлен поезд, перевозящий устаревшую технику.

Джерело: https://t.me/znua_live/172396

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