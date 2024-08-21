«Вірний піхотинець» путіна дезінформаційно «проїхався» по Маску на його ж Cybertruck

Нещодавно кадиров опублікував відео з Cybertruck, оснащеним кулеметом, де гучно заявив, що його «отримали від шановного Ілона Маска». Та пообіцяв відправити автомобіль «в зону «сво».

Після цього один із користувачів соцмережі X задався питанням: чому Маск «постачає автомобілі, готові до використання у військових цілях, у країну під американськими санкціями і відкрито працює проти США?».

- Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, ніби я подарував Cybertruck російському генералу?.. Ще один приклад того, наскільки брехливі традиційні ЗМІ, – написав у відповідь Маск.

«Традиційно брехливе ЗМІ» у вигляді кадирова лише постфактум зрозуміло, що потрапило у халепу. Ще й Маска підставило.

Але питання: «Як все ж таки американський Cybertruck опинився у кадирова, який знаходиться під санкціями США?» – залишається.

Джерело: https://t.me/spravdi/40928

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