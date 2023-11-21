«Все обозленные тут, я тебе отвечаю. Тут вот если оружие дать, перестреляются все между собой» - перехоплення ГУР

Військовослужбовці обговорюють низький рівень підготовки особового складу; морально-психологічного стану та вживання спиртних напоїв особовим складом; невдоволення окремими військовослужбовцями рівнем грошового забезпечення (значно менше обіцяних 195 тис.) та затримками при його виплатах

● «18-го стартуем вроде. Примерно да, в Херсонском направлении»;

● окупант розповідає, що 80% солдат в підрозділі зловживають алкогольними напоями;

● «д*билоиды прям конченые. Я говорю, я еб*ть нах*й с ними куда поеду»;

● «нас в увал не отпускают, нах*й, потому что боятся запятисотится и опять же пьяные»;

● «мне не платили знаешь сколько? 3 месяца, ни зарплату, ни 195»;

● «даже телефоны палевные сейчас».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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