Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 94

У Дніпрі викрито подружжя, яке за гроші погодилося збирати інформацію для фсб рф, - прокуратура

У Дніпрі викрито подружжя, яке за гроші погодилося збирати інформацію для фсб рф, - прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді. Його дружині інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, підозрюваний погодився за грошову винагороду забезпечувати співробітника фсб рф інформацією щодо розташування ППО в Дніпропетровській області.

Підозрювана здійснила приховану відеофіксацію місця дислокації підрозділу протиповітряної оборони та відправила своєму чоловіку для передачі даних ворогу.

Також за дорученням російського куратора чоловік підпалив релейну шафу на залізничній станції. Підозрюваний зняв свою «роботу» на мобільний телефон і надіслав відеозапис представнику держави-агресора.

Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено мобільні телефон та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності на користь ворога.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Джерело: magnolia-tv.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фейк: «у Вовчанську росіяни вперше застосували вакуумну бомбу ОДАБ-9000»
Сегодня 09:52    32
СБУ заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та Ланцет
Сегодня 09:40    47
Розпочато зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного бюро
Сегодня 09:05    80
Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків
Сегодня 08:54    78
Харківщина, 4 жовтня
Сегодня 08:34    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:18    87
Оперативна інформація станом на 08.00 04.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    82
На Рівненщині судитимуть лікаря, який ставив фіктивні діагнози «ухилянтам»
Сегодня 08:12    89
путін не шкодує грошей на «русский мир» і кишенькових іноземних «журналістів»
Сегодня 08:04    91
СБУ затримала дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував удари по Вінниччині і Сумщині
Сегодня 07:55    99
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 