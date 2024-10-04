У Дніпрі викрито подружжя, яке за гроші погодилося збирати інформацію для фсб рф, - прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді. Його дружині інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, підозрюваний погодився за грошову винагороду забезпечувати співробітника фсб рф інформацією щодо розташування ППО в Дніпропетровській області.

Підозрювана здійснила приховану відеофіксацію місця дислокації підрозділу протиповітряної оборони та відправила своєму чоловіку для передачі даних ворогу.

Також за дорученням російського куратора чоловік підпалив релейну шафу на залізничній станції. Підозрюваний зняв свою «роботу» на мобільний телефон і надіслав відеозапис представнику держави-агресора.

Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено мобільні телефон та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності на користь ворога.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Джерело: magnolia-tv.com

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