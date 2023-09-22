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У Херсоні судитимуть інспектора колонії, якого ДБР викрило на співпраці з окупантами

У Херсоні судитимуть інспектора колонії, якого ДБР викрило на співпраці з окупантами

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо інспектора відділу нагляду та безпеки Північної виправної колонії №90.

● На початку широкомасштабного вторгнення старший сержант внутрішньої служби добровільно зголосився на службу у незаконній окупаційній установі, яку загарбники створили на базі української колонії.

● Під час окупації міста він працював у в’язниці та допомагав рашистам утримувати за ґратами людей, які чинили спротив ворогу.

● Після звільнення Херсону фігурант залишився в місті. Його викрили працівники ДБР у взаємодії з СБУ та поліцією.

Під час обшуків у зрадника знайшли «службове посвідчення» фейкової виправної установи російського зразка, виписки щодо отримання заробітної платні в рублях, символіка рф.

● Рішення суду колишній наглядач колонії очікує за ґратами, адже йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3840

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