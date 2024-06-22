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У Миколаєві ДБР викрило військового посадовця, який вкрав понад 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони

У Миколаєві ДБР викрило військового посадовця, який вкрав понад 10 млн грн на закупівлях для потреб оборони

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Він у змові з приватним підприємцем привласнив понад 10 млн грн, виділених на оборону.

Встановлено, що у вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Постачання деревини відбувалося за завищеною, порівняно з ринковою, на 20% ціною.

За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а «націнка» за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн.

Детальніше (https://dbr.gov.ua/news/u-mikolaevi-dbr-vikrilo-vijskovogo-posadovcya-yakij-vkrav-ponad-10-mln-grn-na-zakupivlyah-dlya-potreb-oboroni).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4463

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