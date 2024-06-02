«У нас опять ФАБ уронили, возле батрацких дач, и возле Птищенко» - перехоплення ГУР

Перехоплення розмови цивільних щодо невдоволення цивільного населення бєлгородщини через систематичне падіння на території області російських авіаційних засобів ураження (у т.ч. авіаційних бомб), які противник планував використати для ураження цілей на території Харківської області.

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Джерело: https://t.me/DIUkraine/3908

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