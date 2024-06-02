Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 134

«У нас опять ФАБ уронили, возле батрацких дач, и возле Птищенко» - перехоплення ГУР

«У нас опять ФАБ уронили, возле батрацких дач, и возле Птищенко» - перехоплення ГУР

Перехоплення розмови цивільних щодо невдоволення цивільного населення бєлгородщини через систематичне падіння на території області російських авіаційних засобів ураження (у т.ч. авіаційних бомб), які противник планував використати для ураження цілей на території Харківської області.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3908

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

2 червня 1928 року в Києві народився Леопольд Іванович Ященко, музикознавець, фольклорист, хоровий диригент, композитор, керівник хору «Гомін»
Сегодня 11:11    125
«Крокус»: ФСБ «взяла» не тот след
Сегодня 10:50    171
САП. Актуальні події 27 – 31 травня 2024 року
Сегодня 10:34    109
Во Франции арестовали россиянина, планировавшего теракт во время Олимпиады
Сегодня 09:55    125
Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа
Сегодня 09:30    137
Санкции превратили россию из партнера Саудовской Аравии в конкурента — это грозит ценовой войной
Сегодня 09:17    153
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 09:05    113
Неправда: «в українських дитсадках співають пісні про французьких найманців»
Сегодня 08:53    136
Воїни СБУ на полі бою перетворюють російську техніку на брухт
Сегодня 08:32    135
Країни G7 хочуть спільно тиснути на банки, які допомагають росії ухилятись від санкцій
Сегодня 08:21    150
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 