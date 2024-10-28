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У Рівному чоловік на «замовлення» інтернет-кураторів підпалив двері військовому і втік до Києва

У Рівному чоловік на «замовлення» інтернет-кураторів підпалив двері військовому і втік до Києва

Чоловік через Телеграм знайшов пропозицію за 30 тисяч гривень спалити двері квартири, де проживає військовослужбовець з родиною.

У Рівному уродженець рф підпалив за гроші двері військовому і втік до Києва. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що 32-річний чоловік без постійного місця проживання побачив пропозицію у Telegram-каналі за 30 000 грн спалити двері квартири, де проживає військовослужбовець з родиною.

Чоловік купив легкозаймисту суміш, облив нею «замовлені» двері та підпалив їх. Завдяки тому, що пожежу вчасно помітили – довести злочин до кінця він не зміг.

Після підпалу чоловік втік до Києва, але його розшукали, затримали, привезли до Рівного та повідомили про підозру в замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Наразі зловмисник під вартою.

Джерело: sud.ua

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