Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 57

У серпні зафіксовано 447 випадків застосування ворогом боєприпасів із хімічними речовинами

У серпні зафіксовано 447 випадків застосування ворогом боєприпасів із хімічними речовинами

Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року задокументовано 4035 таких випадків, повідомили у Генштабі.

У відомстві зазначають, що застосовані боєприпаси споряджені небезпечними хімічними речовинами, такими як К-51 та РГ-ВО. Вони є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни:

- Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Цим росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Джерело: https://t.me/spravdi/41436

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про нову підозру очільнику Бучанського ТЦК, якого викрили на схемах для ухилянтів
Сегодня 09:44    34
Китай продовжить працювати над політичним врегулюванням війни в Україні, — голова КНР Сі Цзіньпін
Сегодня 09:33    43
Мэр Курска объявил выговор главе комитета архитектуры и градостроительства за халатность при создании военно-патриотического баннера
Сегодня 09:22    65
Ещё немного про ложь западных официальных лиц относительно бессмысленности ударов по авиабазам россии
Сегодня 09:03    76
СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який палив об’єкти Укрзалізниці на Полтавщині
Сегодня 08:51    73
Уряд Швеції представив новий пакет військової допомоги Україні
Сегодня 08:30    77
Оперативна інформація станом на 08.00 10.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:23    84
В Иране подтвердили поставки баллистических ракет россии
Сегодня 08:19    88
У Києві митники запобігли відправленню до Китаю компонентів радіочастотних модулів
Сегодня 08:09    89
СБУ затримала агента російського гру, який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по Києву
Сегодня 07:59    105
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 