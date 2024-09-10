У серпні зафіксовано 447 випадків застосування ворогом боєприпасів із хімічними речовинами

Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року задокументовано 4035 таких випадків, повідомили у Генштабі.

У відомстві зазначають, що застосовані боєприпаси споряджені небезпечними хімічними речовинами, такими як К-51 та РГ-ВО. Вони є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни:

- Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Цим росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Джерело: https://t.me/spravdi/41436

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