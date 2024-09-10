У серпні зафіксовано 447 випадків застосування ворогом боєприпасів із хімічними речовинами
Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року задокументовано 4035 таких випадків, повідомили у Генштабі.
У відомстві зазначають, що застосовані боєприпаси споряджені небезпечними хімічними речовинами, такими як К-51 та РГ-ВО. Вони є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни:
- Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
Цим росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
Джерело: https://t.me/spravdi/41436