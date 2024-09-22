Удар по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста - воєнний злочин росії

Офіс генпрокурора зібрав докази, що 12 вересня російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині та завдали удару по 3 автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині під час роздачі гуманітарної допомоги

Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні ЗС рф

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50755

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