Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:36
Просмотров: 61

Удар по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста - воєнний злочин росії

Удар по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста - воєнний злочин росії

Офіс генпрокурора зібрав докази, що 12 вересня російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині та завдали удару по 3 автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині під час роздачі гуманітарної допомоги

Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні ЗС рф

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50755

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рашисты продолжают атаковать энергообъекты в пяти регионах
Сегодня 08:09    6
росіяни відкрили пропагандистську виставку в Мелітополі
Сегодня 07:58    35
"Антонов" очікує конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан" в Канаді
Сегодня 07:47    46
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно
Сегодня 07:28    73
Воїни СБУ мінусують ворожі системи ППО та техніку
Сегодня 07:25    63
Наслідки нічного удару по складах рф з північнокорейськими боєприпасами: «Схеми» публікують супутникові знімки
Сегодня 07:15    76
Применение РОВ Shahed-131/136/“Гербера”, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за три недели сентября
Сегодня 07:04    82
Зеленський про інформацію WSJ щодо 80 тисяч загиблих: Брехня
Сегодня 06:54    79
«Мужчины, взрослые считают, что это тоже зачистка идет людей» - перехоплення ГУР
Сегодня 06:43    105
ТОП NEWS ДБР
Сегодня 06:33    80
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 