Україна виграла в ЄСПЛ справу проти рф щодо Криму

ФАКТИ

Суд одноголосно визнав росію відповідальною за порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини в Мін'юсті Маргарита Сокоренко.

Уряд України довів існування систематичних порушень щодо українців із початку окупації Криму в лютому 2014 року, а саме:

• жорстоке поводження та незаконне затримання за статтями 3 та 5 Конвенції;

• примусова зміна українського громадянства на російське за статтею 8 Конвенції;

• напад та переслідування релігійних лідерів, які не належали до рпц, обушки та конфіскації майна у цьому зв’язку в порушення статті 9;

• закриття українських та кримськотатарських класів в супереч статті 2 Першого протоколу;

• порушення прав політичних в’язнів, неможливість їхнього повернення в Україну та жорстоке поводження з ними в окупованого Криму і території рф.

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ЕМОЦІЇ

Сафари на рашню 2.0

Хунтята, помните, в 2020 году Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против бешеного заболотья о нарушении последней прав человека в аннексированном Крыму? Роспропагандисты, кремль и просто тупорылая рашня всячески юродствовали на эту тему.

Так вот

Рашня, очень любопытно посмотреть, как вы теперь юродствовать и исходить на говнище будете, после того как узнали о том, что ЕСПЧ на слушаниях по иску Украины, признал рф виновной.

Мало того, что, как было указано на сайте ЕСПЧ: "дело касалось обвинений бешеного заболотья в систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию или проукраинскую деятельность на территории оккупированного Крыма с момента его аннексии в 2014 году, или в российской федерации", у меня имеется вопрос к россиянам

россияне, все те, кто "Крым няш", получали медальки за оккупацию украинского полуострова, отжимали бизнес и захватывали дома тех крымчан, кто за Украину, издевались и убивали проукраински настроенных людей в Крыму, вы всё ещё уверены в том, что вы остаётесь инкогнито и неприкасаемыми? Вы ещё убеждены в том, что вы путину нужны? Вы уверенны в том, что у спецслужб Украины нет достаточно полного списка всех вас, военных преступников кремля (кого нет, вы его сами сольёте. Даже спорить с этим не буду - факт) и что вы проживёт долгую, счастливую жизнь, пряча свои "награды" в портянке под плинтусом?

Даже не надейтесь. Кое-кто в кремле, так дорожит своей шкуркой, что готов даже семьи ваши сдать, не то шо вас самих. Спрятаться, не выйдет) Мы, после этого приговора имеем юридически развязанные руки и нам ничего не будет за то, шо будет вам «от нас с "любовью"»

Джерело: https://t.me/spravdi/39625, https://t.me/black_slipper/22202

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