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Українця, який "зливав" інформацію про ЗСУ для рф, засудили до п'яти років ув'язнення

Українця, який зливав інформацію про ЗСУ для рф, засудили до пяти років увязнення

Суд визнав винним жителя Харкова, який поширював інформацію ворогу про переміщення, рух і розташування Збройних сил України. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі

У прокуратурі нагадали деталі справи:

З травня 2024 року чоловік, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, збирав інформацію про місцезнаходження українських Сил оборони та військової техніки на території міста. Щоб відвести від себе підозри, чоловік пересувався службовим автомобілем, нібито в робочих справах, а насправді приховано фіксував місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані чоловік передавав через месенджер своєму співрозмовнику з рф.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину. Однак поки вирок не набув чинності, триває термін на апеляційне оскарження.

Джерело: meta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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