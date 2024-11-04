Українця, який "зливав" інформацію про ЗСУ для рф, засудили до п'яти років ув'язнення

Суд визнав винним жителя Харкова, який поширював інформацію ворогу про переміщення, рух і розташування Збройних сил України. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі

У прокуратурі нагадали деталі справи:

З травня 2024 року чоловік, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, збирав інформацію про місцезнаходження українських Сил оборони та військової техніки на території міста. Щоб відвести від себе підозри, чоловік пересувався службовим автомобілем, нібито в робочих справах, а насправді приховано фіксував місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані чоловік передавав через месенджер своєму співрозмовнику з рф.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину. Однак поки вирок не набув чинності, триває термін на апеляційне оскарження.

Джерело: meta.ua

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