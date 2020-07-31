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Укроборонпром сприяє правоохоронцям у розслідуванні схем у сфері оборонки

Укроборонпром сприяє правоохоронцям у розслідуванні схем у сфері оборонки

Керівництво підприємств-учасників державного концерну "Укроборонпром" сприяло Службі безпеки України у викритті та документуванні незаконної схеми постачання товарів військового та подвійного призначення до Російської Федерації.

У березні поточного року Служба безпеки України викрила посадовців приватних компаній, які декілька років тому організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами-учасниками ДК "Укроборонпром".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, організаторів схеми підозрюють у контрабанді – вони купували продукцію державних оборонних підприємств та із порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, постачали її до Російської Федерації. У складі організованої злочинної групи діяти також працівники державних оборонних підприємств-учасників Концерну. Нещодавно на цих підприємствах Служба безпеки України провела необхідні для документування злочину слідчі дії. Керівництво та служби безпеки підприємств-учасників Концерну сприяли оперативникам в отриманні інформації та необхідних документів.

Наразі, за даними правоохоронців, про підозру повідомлено організатору оборудки – заступнику директора одного з російських підприємств, яке забезпечує продукцією військові частини російської армії та підприємства військово-промислового комплексу, і трьом фігурантам кримінального провадження – посадовцям приватних компаній.

Роль та участь у оборудці працівників державних оборонних підприємств буде встановлено в процесі розслідування, слідство триває.

"Часи, коли Укроборонпром був розсадником корупції – у минулому. Ми доклали багато зусиль для відновлення стосунків з правоохоронним органами і допомагаємо їм у розслідуванні корупційних схем та зловживань, які роками існували в оборонній сфері, в тому числі – на підприємствах Укроборонпрому. З початку роботи в Концерні наша команда передала до правоохоронних органів матеріали, які стали предметом розслідувань у понад 70 кримінальних проваджень. Корупція та контрабанда в оборонній сфері під час війни дорівнює державній зраді і ми будемо жорстко реагувати на будь-які такі прояви, а також сприяти у притягненні до кримінальної відповідальності учасників цих схем", – прокоментував Костянтин Бушуєв, заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" з безпеки.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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