З моряків "Адмірала Кузі" зробили гарматне м'ясо

російських військових моряків, які несли службу на єдиному в російській армії авіаносці "Адмірал Кузнецов", ймовірно, відправили на фронт воювати проти України — Forbes з посиланням на дані аналітиків OSINT-проєкту Moklasen.

За інформацією Moklasen, частина екіпажу авіаносця була переведена до сухопутних військ і сформувала так званий "фрегатний" батальйон, який бере участь у бойових діях у складі 1-ї гвардійської танкової армії.

Forbes пише, що спочатку цей підрозділ воював на Харківщині, а згодом був передислокований на Покровський напрямок.

Щонайменше один із моряків зі складу цього батальйону вже зник безвісти

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50819

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