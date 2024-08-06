З початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки

Загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 311 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.

Серед них:

▪️ 1 698 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 ККУ),

▪️ 474 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),

▪️ 38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

▪️ 1 169 особам повідомлено про підозру, 520 осіб оголошено в розшук,

▪️ 1 311 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,

▪️ 914 обвинувальних актів направлено до суду.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4542

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