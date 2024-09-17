З початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 50 агентів рф, які, видаючи себе за громадських активістів, закликали до держперевороту в Україні

З початку повномасштабної війни Служба безпеки та Національна поліція затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів.

Вони створили у нашій державі десятки неформальних обʼєднань та рухів і позиціонували себе як прибічники «народовладдя».

Зловмисники публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб «із середини» підтримати збройну агресію рф.

Завдяки Службі безпеки України понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки.

Ще 14 фігурантів – отримали реальні терміни ув’язнення і наразі відбувають покарання.

● Так, на Дніпропетровщині:

нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників.

Під час підпільних «з’їздів» учасники «громадської організації» закликали до державного перевороту у Києві та займалися дискредитацією Сил оборони.

● У Запоріжжі:

викрито п’ять блогерів фейкового «народовладдя», які на замовлення окупантів поширювали дезінформацію про діяльність співробітників ТЦК.

Для проведення інформдиверсій фігуранти використовували власні Телеграм- та Ютуб-канали, через які робили масові «вкиди» щодо українських військовослужбовців.

● У Хмельницькому:

засуджено двох ворожих поплічників, які організовували відеоконференції з російськими пропагандистами та ідеологами рашизму.

Під час таких онлайн-мостів фігуранти закликали до захоплення влади у Києві з подальшим «приєднанням» України до складу рф.

● На Львівщині:

викрито ще двох прихильників кремлівського режиму, які публічно вихваляли путіна та окупаційні угруповання країни-агресора.

За десятками викритих фактів тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12908

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