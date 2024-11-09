За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів

● Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Цього тижня до суду за матеріалами ДБР направлено обвинувачення щодо трьох колабораціоністів та зрадників. Також суд виніс вирок щодо одного перебіжчика.

● За матеріалами ДБР суд виніс вирок колишньому правоохоронцю зі Старобільського району Луганської області.

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексспівробітника херсонської колонії.

● Також до суду направлено обвинувачення щодо правоохоронця з Луганської області, який після повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога.

● Завершено розслідування щодо правоохоронця, який через місяць після початку повномасштабного вторгнення рф втік зі служби.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4833

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