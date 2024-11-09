Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 71

За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів

За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів

● Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Цього тижня до суду за матеріалами ДБР направлено обвинувачення щодо трьох колабораціоністів та зрадників. Також суд виніс вирок щодо одного перебіжчика.

● За матеріалами ДБР суд виніс вирок колишньому правоохоронцю зі Старобільського району Луганської області.

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексспівробітника херсонської колонії.

● Також до суду направлено обвинувачення щодо правоохоронця з Луганської області, який після повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога.

● Завершено розслідування щодо правоохоронця, який через місяць після початку повномасштабного вторгнення рф втік зі служби.

За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів

За матеріалами ДБР 15 років отримав перебіжчик з Луганщини, до суду направлені обвинувачення щодо ще трьох колаборантів

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4833

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала «крота» російського гру у лавах ТЦК на Волині
Сегодня 10:11    15
"Морозильна" стратегія на роки: швидке завершення війни від Трампа обростає деталями
Сегодня 09:58    41
ВАКС відмовився закрити справу «Роттердам+»
Сегодня 09:46    54
россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине, тенденция сохранится
Сегодня 09:22    68
Західні компоненти російського “охотніка” ― деталі експертизи ворожого БПЛА С-70
Сегодня 09:10    78
Силикатные кирпичи вместо ДЗ у Т-90М "Прорыв" это всё-таки ТОП!
Сегодня 08:58    98
Україна отримає для випробування естонські ракети ППО
Сегодня 08:37    88
Харківщина, 9 листопада
Сегодня 08:28    77
Збито 32 ворожих БПЛА
Сегодня 08:24    69
Оперативна інформація станом на 08.00 09.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:21    87
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 