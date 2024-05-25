За матеріалами ДБР черговий зрадник отримав 15 років позбавлення волі, ще дві справи скеровано до суду

● За матеріалами ДБР Хортицький районний суд м. Запоріжжя заочно засудив «народного міліціонера» з Токмака до 15 років позбавлення волі.

На співпрацю з окупаційною владою колишній інспектор патрульної поліції пішов ще на початку широкомасштабного вторгнення. Маючи можливість виїхати з Токмака, він вирішив залишитися у місті. Зрадник почав співпрацювати с фсб, яке набирало людей до «народної міліції». Також він агітував колег йти на службу до загарбників, розповідаючи, що там можна отримати гарні посади.

Разом з російськими військовими чоловік патрулював вулиці тимчасово окупованого міста, супроводжував їх до помешкань громадян, у яких проводились обшуки.

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього інспектора відділення техногенної безпеки Головного управління ДСНС у Донецькій області. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У 2014 році він добровільно обійняв посаду головного інспектора з пожежного нагляду в тимчасово окупованій Горлівці. За «професіоналізм» у роботі на ворога отримував грамоти та нагороди від окупаційної влади.

Влітку 2022 року отримав підвищення, обійнявши посаду «головного дізнавача» так званого «Відділення наглядової діяльності та профілактичної роботи Микитівського району м. Горлівки». Тоді ж отримав спеціальне звання - капітана внутрішньої служби.

● За матеріалами ДБР перед судом постане й колишній працівник податкової міліції з Луганщини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника «Новопсковского ровд мвд лнр». Він пропагує серед населення неухильне дотримання російського законодавства та систематично виступає на місцевих телеканалах.

Фігурант обвинувачується у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

● Працівники ДБР повідомили про підозру експравоохоронцю з Куп’янського району Харківщини, який разом з окупантами та іншими зрадниками розбудовував каральний орган у селищі Дворічна. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Після повномасштабного вторгнення в тимчасово окупованому селищі Дворічна він організовував роботу особового складу з-посіжінших зрадників-правоохоронців, які перейшли на бік росіян. Згодом почав отримувати керівні посади у незаконному правоохоронному органі. Спочатку загарбники призначили його старшим слідчим, а через місяць довірили очолити місцевий окупаційний пункт поліції. За роботу на ворога отримував по 60 тис. російських рублів.

Під час звільнення регіону втік разом з окупантами.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4405

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