За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми двом зрадникам, завершено розслідування та повідомлено про підозру ще 27 перебіжчикам

Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно двох зрадників, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо 22 перебіжчиків, про підозру повідомлено п’ятьом особам.

За матеріалами ДБР суд визнав винним у державній зраді колишнього співробітника «Північної виправної колонії (№ 90)», який пішов на співпрацю з окупантами в захопленому Херсоні.

Ще один зрадник отримав 15 років позбавлення волі за обвинуваченням у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Колишній правоохоронець після захоплення Якимівки у Мелітопольському районі Запорізької області став співпрацювати з окупаційною владою. За проявлену лояльність він очолив відділ кадрів у відділку поліції.

Скеровано до суду обвинувачення у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) щодо колишнього посадовця воєнізованої охорони «Укрзалізниці», який в окупованому Херсоні допомагав ворогу «віджимати» майно підприємства.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екскомандира відділення пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Наразі на його майно накладено арешт – будинок вартістю 1,5 млн грн у Донецькій області.

За матеріалами ДБР судитимуть трьох колишніх правоохоронців, які працюють на окупантів в захопленому Генічеську. Обвинувальні акти за статтею державної зради направлені до суду (ч. 2 ст. 111 КК України)

Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувачення щодо колишньої судді Донецького окружного адміністративного суду, яка працює у фейковому «верховному суді днр».

Скеровано до суду обвинувачення за статтею державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) щодо 15 рятувальників з Маріуполя.

Ще одного так званого посадовця «мнс лнр» також судитимуть за обвинуваченням у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням працівників Бюро на рухоме та нерухоме майно обвинуваченого накладено арешт.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді чотирьом жителям Херсонщини, які влаштувалися на «службу» до створеної окупантами тюрми.

Заочну підозру отримав правоохоронець з селища Дворічна Куп’янського району Харківської області, який перейшов на бік окупантів після російського повномасштабного вторгнення до України.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4491

Новости портала «Весь Харьков»