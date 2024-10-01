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За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми організаторам масштабних кібератак на державні вебресурси

За матеріалами ДБР суд призначив 15 років тюрми організаторам масштабних кібератак на державні вебресурси

● За матеріалами розслідування ДБР та СБУ Солом’янський райсуд Києва визнав винними (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-sud-priznachiv-15-rokiv-tyurmi-organizatoram-masshtabnih-kiberatak-na-derzhavni-vebresursi) у державній зраді й втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж двох колишніх співробітників СБ України з Криму.

У 2014 році, після окупації Криму російськими військами, начальник одного з відділів Головного управління СБУ в АР Крим та його заступник зрадили присягу та перейшли служити до російського фсб.

● Вони організували понад 5 тис. кібератак на вебресурси українських державних органів, міністерств та військових частин.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4724

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