За матеріалами ДБР суд відправив до в’язниці зрадника на 15 років, завершено розслідування та повідомлено про підозру ще 10 перебіжчикам

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно одного зрадника, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо 9 перебіжчиків, ще одному повідомлено про підозру.

1. За матеріалами ДБР Ленінський райсуд м. Запоріжжя визнав винним у держзраді експравоохоронця, якого окупанти призначили керувати «поліцією» у захопленій Якимівці Запорізької області.

Перебіжчик отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік ще у квітні 2022 року перейшов на бік ворога і за власною ініціативою став співпрацювати з окупаційною владою. За це був призначений начальником у незаконному правоохоронному органі. Наразі він продовжує прислужувати окупантам, в тому числі організує видачу російських паспортів на тимчасово окупованій території.

2. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справах двох жительок Херсонської області, які влаштувались на роботу до окупантів та допомагали їм налаштовувати збір податків в казну рф.

Одна з фігуранток до широкомасштабного вторгнення працювала ревізором-інспектором у ГУ Державної податкової служби у Херсонській області. Після захоплення частини Херсонщини вона отримала посаду начальника одного з підрозділів окупаційної так званої «податкової», організовувала роботу відділу. Друга фігурантка до захоплення Херсона працювала в мерії міста. За проявлену лояльність окупанти призначили її на посаду «начальника відділу реєстрації та обліку платників податків». На новій посаді жінка серед іншого допомагала окупаційній владі налагоджувати збір податків до бюджету країни-агресора.

Колишні чиновниці обвинувачуються у держзраді.

3. Завершено розслідування й щодо співробітниці Генічеського райуправління ДСНС, яка влаштувалася на роботу до окупантів.

До окупації міста жінка працювала на посаді головного інспектора у районному управлінні ДСНС. Після захоплення Генічеська вона добровільно влаштувалась на роботу до створеного окупантами так званого «міністерства надзвичайних ситуацій» та отримала посаду заступника начальника рятувальної частини. Крім основної роботи вона також бере участь в агітаційних заходах для школярів. Жінка обвинувачується у колабораційній діяльності.

4. Працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Вовчанська, який перейшов на бік ворога.

Зрадник після окупації Вовчанська почав допомагати загарбникам створювати місцевий відділ поліції. Він заочно обвинувачується у держзраді.

5. Спеціальне досудове розслідування завершено й щодо адвоката та чотирьох працівниць апаратів районних судів Маріуполя, які під час війни зробили карколомну кар’єру «суддів» у так званій «днр». Четверо жінок під час тимчасової окупації міста почали співпрацювати з загарбниками та погодилися «чинити правосуддя» від імені квазіреспубліки «днр». На підставі указу президента рф двоє з них обійняли посади «суддів» у так званих «Орджонікідзевському та Іллічівському районних судах міста Маріуполя днр», ще двоє стали суддями у новостворених окупаційних «Володарському та Першотравневому районних судах днр».

Колишній адвокат з Маріуполя також підтримав тимчасову окупацію міста у 2022 році та перекваліфікувався на суддю. У 2023 році чоловік обійняв посаду псевдосудді так званого «Приморського райсуду міста Маріуполя днр».

Всі обвинувачені «урочисто» прийняли присягу «судді днр» та виносять незаконні рішення за російським законодавством в інтересах псевдореспубліки «днр». Обвинувальні акти щодо всіх зрадників направлено до суду.

6. Працівники ДБР повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишньому співробітнику ДСНС Луганщини, який зрадив Україну та пішов працювати на окупантів.

Рятувальник відділення ДСНС у селищі Троїцьке на Луганщині після захоплення окупантами селища вирішив не виїжджати на контрольовані території й восени 2022 року добровільно пішов працювати на окупантів.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4499

Новости портала «Весь Харьков»