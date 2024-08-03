За матеріалами ДБР засуджено одного зрадника, ще 6 перебіжчиків чекають на правосуддя

Цього тижня за матеріалами Бюро суд виніс вирок стосовно одного зрадника, завершено розслідування та направлено до суду матеріали щодо ще чотирьох перебіжчиків, двом особам повідомлено про підозру.

1. За матеріалами ДБР суд виніс вирок у справі офіцера з Криму, який після захоплення півострова росіянами перейшов на бік ворога. Його визнано винним у державній зраді та ухиленні від служби та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років.

Військовий відмовився передислокуватися з півострова зі своєю військовою частиною та вже 2014 році отримав громадянство рф. Він вступив на службу до російського випробувального центру імені Чкалова зс рф. Фігурант бере участь у випробувальних роботах новітніх зразків російського озброєння у сфері авіації та морської техніки.

2. Скеровано до суду обвинувачення щодо колишнього депутата державної думи рф 6-го скликання Магомеда Гаджиєва, який у 2014 підтримав рішення щодо незаконного входження АР Крим до складу росії.

Він проголосував за закон рф «Про ратифікацію договору між рф і республікою Крим про прийняття до російської федерації республіки Крим та утворення у складі рф нових суб’єктів».

3. Також працівники ДБР завершили розслідування стосовно колишнього українського правоохоронця, який під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам.

Після початку російського повномасштабного вторгнення чоловік влаштувався в окупаційну патрульну службу в Куп’янську. Він чергував на блок-постах, за російським законодавством притягував до відповідальності місцевих мешканців, відбирав в них автомобілі для передачі російським силовикам. За свою роботу він отримував 45 тисяч російських рублів щомісяця. Під час звільнення Куп’янська чоловік втік до підконтрольної росіянами території.

4. До суду направлено обвинувачення щодо двох колишніх військових, які, перебуваючи на керівних посадах тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ у 2014 році перейшли на бік ворога.

Після приходу загарбників чоловіки не прибули на нове місце дислокації, а пішли на службу до окупантів. Вони служать у протиповітряній обороні російських військ на півострові та активно знімаються в роликах для російських телеканалів.

5. Працівники ДБР за сприяння СБУ заочно повідомили про підозру колишньому льотчику авіаційної ескадрильї Повітряних Сил ЗСУ. Він у 2014 році перейшов на бік ворога і наразі допомагає рф в «освоєнні космосу».

Після захоплення Криму окупантами чоловік не виконав вказівку командування про дислокацію та залишився на півострові. З ідеологічних міркувань він почав служити в збройних формуваннях рф і уже за 10 років був призначений на посаду космонавта-випробувача, бортінженера екіпажу МКС-72/73 при «Навчально-дослідницькому випробувальному центрі підготовки космонавтів ім. Ю.А. Гагаріна».

6. За матеріалами ДБР про підозру у дезертирстві, державній зраді та колабораційній діяльності повідомлено колишньому українському військовому, який нині керує обороною Керченського мосту.

Чоловік у 2014 році обіймав посаду заступника командира дивізіону з озброєння – командира радіотехнічної батареї зенітно-ракетного дивізіону (С-300ПС) тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ. Після захоплення Криму окупантами він переметнувся до збройних сил рф та наразі є командиром 18-го гвардійського зенітного ракетного полку рф, який дислокується у Феодосії. Він займає ключову позицію і забезпеченні протиповітряного прикриття півострова із застосуванням зенітно-ракетних комплексів «С-300», «С-400», «Панцир С1», БРК «Бастіон-П» та ін.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4537

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