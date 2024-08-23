За матеріалами СБУ 14 років тюрми отримав юрист-колаборант, який шпигував за блокпостами у Краматорську і планував втечу до рф

За беззаперечною доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор фсб, який діяв на Донеччині. Зловмисник «зливав» рашистам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ.

Найбільше ворога цікавили координати блокпостів та укріпрайонів на території міста і його околиць.

Щоб отримати відповідні координати, фсб залучила свого інформатора – місцевого адвоката, який тривалий час проживав в росії, де і потрапив у поле зору спецслужби рф.

Юрист повернувся до Краматорська ще до повномасштабного вторгнення, а навесні 2023 року отримав перше завдання від свого російського куратора.

Для його виконання зловмисник обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації, а потім переносив їх на гугл-карту для «звіту» фсб.

За кожне виконане завдання окупанти обіцяли своєму інформатору грошову винагороду, яка мала надходити на його банківську картку.

Крім того, у подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» колаборанта в росію. Однак співробітники СБУ завадили реалізації планів окупантів і затримали ворожого поплічника влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на територію рф.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони та змінні SIM-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 14 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12699

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