За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка фсб, яка шпигувала за Силами оборони на Сумщині.

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка намагалась виявити й передати агресору позиції штабів українських військ на прикордонні області.

Також агентка розвідувала локації складів ЗСУ, у тому числі з озброєнням та боєприпасами.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, але насправді приховано фіксувала пункти базування українських оборонців.

За координатами агентки рф планувала здійснити серію ворожих ударів по об’єктах ЗСУ.

Втім, Служба безпеки зірвала плани окупантів і затримала агентку на гарячому в липні 2023 року.

Тоді вона безуспішно збиралися передати розвідувальний «звіт» до фсб. Під час затримання у зловмисниці вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), та призначив їй 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12175

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