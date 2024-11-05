За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка воєнної розвідки рф (більш відомої як гру), яка діяла на Донеччині.

За матеріалами справи, зловмисниця шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також вона закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року.

Поплічницею агресора є 66-річна місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань рф.

За даними слідства, агентка передавала ворожому «зв’язковому» локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку.

Для збирання розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти. Крім того вона «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13305

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