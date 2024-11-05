Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 47

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська та закликала вбивати українських полонених

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка воєнної розвідки рф (більш відомої як гру), яка діяла на Донеччині.

За матеріалами справи, зловмисниця шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також вона закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року.

Поплічницею агресора є 66-річна місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань рф.

За даними слідства, агентка передавала ворожому «зв’язковому» локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку.

Для збирання розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти. Крім того вона «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13305

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 листопада 1968 року у Києві політв’язень Василь Макух здійснив акт самоспалення
Сегодня 10:15    22
БЕБ знайшло нелегальний підрозділ відомої фабрики, який виробляв сигарети для продажу в ЄС
Сегодня 10:02    45
На Рівненщині за матеріалами ДБР судитимуть учасників схеми з уникнення мобілізації через відкриття фіктивних кримінальних проваджень
Сегодня 09:26    65
СБУ затримала коригувальника російського гру, за координатами якого рашисти вбили «Шахедами» трьох цивільних жителів Сум
Сегодня 09:14    82
Держава оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням
Сегодня 09:02    70
российский патриарх Кирилл отменил библейскую заповедь "не убий"
Сегодня 08:50    76
Що відомо про втрати окупаційної армії росії в Україні
Сегодня 08:40    85
Від початку повномасштабного вторгнення рф ДБР направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки
Сегодня 08:29    75
Харківщина, 5 листопада
Сегодня 08:27    72
Кабінет міністрів України спростив реєстрацію волонтерських автомобілів
Сегодня 08:18    82
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 