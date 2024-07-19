За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали троє бойовиків-зрадників, які проривалися до Покровська та Сіверська

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Навесні цього року українські захисники взяли їх у полон під час спроб ворожого прориву на Покровському та Сіверському напрямках.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, двоє із засуджених – мешканці тимчасово захопленої частини території Донеччини.

На початку повномасштабної агресії рф вони вступили до 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу Південного військового округу рф.

Там їх призначили на посади стрільців. Після нетривалих курсів бойової підготовки зрадників відрядили обстрілювати позиції українських військ під Красногорівкою.

Крім того ворожі поплічники облаштовували фортифікаційні споруди для рашистів на передовій.

Згодом зловмисників перевели до 9-го мотострілецького полку окупаційних угруповань рф, у складі якого вони потрапили у полон.

Ще один зрадник – з тимчасово захопленої частини території Луганщини, який на початку лютого 2022 року вступив до 2-го армійського корпусу країни-агресора.

У складі ворожих військ він брав участь у захопленні Попасної на Луганщині, а потім штурмував селище Верхньокам’янське на Сіверському напрямку.

Там він разом з іншими рашистами намагався прорвати оборону українських захисників, але під час боєзіткнення потрапив у полон.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

◾ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12424

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