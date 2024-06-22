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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент спецназу рф, який наводив російські «Смерчі» на Харків

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент спецназу рф, який наводив російські «Смерчі» на Харків

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення рф.

Зловмисник регулярно обходив територію міста, де приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Отримані відомості агент месенджером передавав «зв’язковому» – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії «Рись», який співпрацював з фсб.

Розвіддані потрібні були окупантам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено:

◾ мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;

◾ понад 400 набоїв до пістолетів;

◾ копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Фігуранту призначено 15 років тюрми.

Крім того встановлено особу «зв’язкового» окупантів – це зрадник Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до підконтрольної рф терористичної організації «лнр».

Згодом його призначили до спецназу росгвардії, а після захоплення Куп’янська він був заступником очільника окупаційної адміністрації рф з «внутрішньої політики».

У березні 2024 року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру і проводить заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12223

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