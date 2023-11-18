За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав легкоатлет-агент фсб, який за день пробігав до 50 км, щоб шпигувати для рф на Хмельниччині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на Хмельниччині.

Зловмисником виявився місцевий тренер з легкої атлетики, який майже щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ.

Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці.

Серед основних завдань «бігуна» була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для планування повітряних обстрілів та можливих розвідувально-диверсійних операцій.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року «на гарячому», коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів Укрзалізниці.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив затриманому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило слідство, 55-річний спортивний тренер був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб у березні 2022 року.

У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався ще за часів срср, а потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території рф. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.

За кожне виконане вороже завдання зловмисник отримував від окупантів грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента фсб винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Джерело: https://t.me/SBUkr/10405

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