За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримав російський агент, який готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини.

Серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру.

Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його розвідактивність і затримали у вересні 2022 року.

Як встановило розслідування, засудженим є 74-річний мешканець Миколаєва, ідеологічний прихильник кремлівського режиму, якого окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року.

За співпрацю на користь рф зраднику обіцяли грошову «винагороду» та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Миколаївській та Херсонській областях за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12095

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