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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки рф, який діяв на Донеччині.

Зловмисник передавав агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року.

Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року.

Тоді слідчі Служби безпеки встановили, що затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби.

Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову «винагороду», що мала надійти на його банківську картку.

Однак, СБУ затримала агента раніше, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12194

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