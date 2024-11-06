За матеріалами СБУ по 13 років тюрми отримали троє агентів рф, які готували ракетні удари по аеродрому на Прикарпатті

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 13 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє російських агентів, які коригували ракетні удари рф по Івано-Франківщині.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни.

Поплічниками агресора виявилися троє мешканців із Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році.

Агенти діяли у складі групи і «замикалися» на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера.

За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки «звітувати» про її наслідки.

Для виконання ворожого завдання агент з Харкова діяв під виглядом «тревел-блогера», який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав відзняті файли в Інстаграмі.

Ще одна агентка – мешканка Києва, напередодні повномасштабного вторгнення рф оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків.

Отриману інформацію вона надавала третьому учаснику російської агентури для пересилання розвідданих окупантам.

24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили відповідну інформацію російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зрадників, коли вони готувалися до «евакуації» через західний кордон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав затриманих винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13314

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