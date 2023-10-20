За матеріалами СБУ повідомлено про підозру поплічнику Медведчука, який працював на його телеканалах і очолював заборонену проросійську партію

Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба – ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил».

На початку повномасштабного вторгнення росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.

Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі.

Крім того, він розповсюджував вигадані ним «інсайди» про нібито «плани» декількох європейських країн «анексувати» територію на заході України.

Також він неодноразово брав участь у «телемостах» з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів Максиму Гольдарбу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

● чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10050

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