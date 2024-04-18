За матеріалами СБУ тюремний строк отримав рашист, який розстріляв мешканця Київщини під час боїв за столицю

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський окупант, який причетний до вбивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Мова йде про Радіка Гукасяна – 29-річного контрактника із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил росії.

Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час запеклих боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні рф.

Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до рф.

За матеріалами СБУ Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 та чч.1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11730

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