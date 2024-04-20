Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 52

За матеріалами СБУ в Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії

За матеріалами СБУ в Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії

Завдяки доказовій базі Служби безпеки Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії.

Мова йде про «Соціал-патріотичну асамблею слов’ян» (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення рф представники забороненої політсили «розосередились» майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави.

Наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з фсб.

За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України.

Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань.

Також прихильники рашизму виступають перед росзмі нібито від імені «пересічних громадян» України та виправдовують воєнні злочини рф.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника та його спільників до відповідальності за злочини проти України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11740

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нафтова індустрія під ударом: чому росіянам не вистачає бензину
Сегодня 09:43    16
Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать путина легитимным президентом
Сегодня 09:31    39
Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку
Сегодня 09:07    75
«Київ планує мобілізувати осіб, які мають статус політичних біженців». Це – ворожий вкид
Сегодня 08:55    78
Сопротивление на оккупированных территориях.
Сегодня 08:45    88
Скрепные новости: Священник РПЦ оказался участником ОПГ, 20 лет убивавшей жителей Белгородской области
Сегодня 08:26    100
Фух. Все четыре законопроекта, по которым будут голосовать в субботу, прошли чтение в комитете по регламенту
Сегодня 08:15    100
Харківщина, 20 квітня.
Сегодня 08:08    87
На Харківщині СБУ затримала інженерів, які хотіли продати в рф секретні українські розробки
Сегодня 08:03    106
Об'єднувала всю ППО в Криму: що відомо про знищену систему "Фундамент-М"
Сегодня 07:52    112
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 