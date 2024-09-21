Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 62

За матеріалами СБУ заочно засуджено поплічника Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови

За матеріалами СБУ заочно засуджено поплічника Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів медустанови

Завдяки доказовій базі Служби безпеки і Національної поліції до тюремного ув’язнення заочно засуджено ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до масових катувань цивільного населення під час боїв за Київ.

Мова йде про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова.

Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Суд призначив Мартинову 11 років позбавлення волі.

За матеріалами справи, у березні 2022 року зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Тоді він особисто керував окупаційними загонами «кадирівців», які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі.

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів.

Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню – «Град», з яких обстрілювали прилеглі селища.

Під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до рф, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

Спеціальне досудове розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12947

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 років тюрми отримав дезертир, який втік з поля бою і «зливав» рашистам позиції ЗСУ під Бахмутом
Сегодня 10:54    6
Україна посіла 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг
Сегодня 10:41    39
російську армію за кілька місяців попереджали про вторгнення ЗСУ до Курської області — The Guardian
Сегодня 10:28    51
Боевой модуль "Нарвал" против наших морских дронов
Сегодня 09:50    92
Атака на Охмадит показала світові, що відбувається з системою охорони здоров’я в Україні і як росія її систематично знищує
Сегодня 09:38    72
москва та Нью-Делі спільними зусиллями планують модернізувати 2500 танків Т-72, які перебувають на озброєнні індійської армії, - видання Defence Blog
Сегодня 09:14    89
СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на воєнну розвідку рф
Сегодня 08:49    102
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 вересня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:46    91
Удар баллистики по Одессе... очередной
Сегодня 08:38    106
Держслужбовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати Telegram на службових пристроях
Сегодня 08:27    110
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 