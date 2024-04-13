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За матеріалами СБУ засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував російські танки під час боїв за Київ

За матеріалами СБУ засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував російські танки під час боїв за Київ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін покарання отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період боїв за Київ.

Під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання рф. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.

Крім того колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав.

Зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.

Однак співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11700

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